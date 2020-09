Politie zoekt vermiste man uit Hasselt

Hasselt - Het Parket Limburg vraagt in een opsporingsbericht om uit te kijken naar Claudio Spadaccini. Maandag deed Claudio nog een hulpoproep naar zijn familie, maar sindsdien ontbreekt van hem elk spoor.

De man is ongeveer 1,70 meter lang en mager gebouwd. Hij heeft bruine ogen en kastanjebruin haar dat bovenaan langer is dan aan de zijkanten. Claudio’s wangen zijn ingevallen, hij draagt een bril en oogt onverzorgd. Hij heeft stretchers in zijn twee oren en een piercing in een van de wenkbrauwen. Het is niet bekend welke kledij hij droeg toen hij verdween.

Wie informatie heeft over deze verdwijning, kan terecht op het gratis nummer 0800/30.300 of per mail via opsporingen@police.belgium.eu.

Aan Claudio wordt gevraagd om contact op te nemen met zijn familie en zijn naasten om hen gerust te stellen.