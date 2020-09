Peltse jongen (8) drie jaar geleden door vader ontvoerd naar Jordanië

Pelt -

Een Palestijnse Peltenaar is dinsdag voor de Hasseltse rechtbank moeten verschijnen op verdenking van de ontvoering van zijn 8-jarig zoontje naar Jordanië. Sinds januari 2017 verblijven de twee in het Midden-Oosten. De man was na de scheiding misnoegd over de omgangsregeling en nam de benen.