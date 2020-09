Levi’s en Valentino brengen samen jeans uit

Tijdens de modeshow van Valentino in Milaan vielen niet enkel elegante pantalons te spotten, maar ook jeansbroeken. Het Italiaanse modehuis kondigde op die manier zijn samenwerking aan met het Amerikaanse Levi’s.

In plaats van Parijs verplaatste Valentino zijn modeshow, met publiek, naar Milaan. Creatief directeur Pierpaolo Piccioli wou op die manier zijn door de coronacrisis zwaar getroffen thuisland een hart onder de riem steken. Niet alleen de vaste locatie werd aangepast, ook wat op de catwalk te zien was, voelde enigszins anders aan. Er werd namelijk tussen de jurken met bloemen ook plaats gemaakt voor jeans, jawel.

Voor zijn nieuwste collectie voor Valentino werkte Piccioli namelijk samen met Levi’s. Hij herinterpreteerde de 517 boot cut-jeans, die voor het eerst in de jaren zestig populair werd, en stuurde zijn modellen er de catwalk mee op. Het gaat om een broek voor zowel mannen en vrouwen met een snit die naar beneden toe wat breder uitloopt.

Voor de fans is er ook goed nieuws, want er werd al aangekondigd dat de jeans in de lente van 2021 ook effectief te koop zal zijn. Opvallend is dat de naam en het logo Valentino op het bekende lederen label achteraan te zien zullen zijn, maar dat het ontwerp voor de rest nagenoeg onaangetast is gebleven.

Foto: ISOPIX