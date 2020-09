Limburgs dubbelduo Sander Gillé en Joran Vliegen meteen naar huis op Roland Garros

Sander Gillé en Joran Vliegen hebben zich dinsdag niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde (zestiende finales) van het dubbelspel op Roland Garros, het derde en meteen ook laatste grandslamtoernooi van het seizoen.

De Limburgse tandem – uit Kuringen en Maaseik – verloor in de eerste ronde tegen de Argentijn Andres Molteni en Monegask Hugo Nys in drie sets: 4-6, 6-3 en 6-3. De partij duurde 1 uur en 45 minuten.

Gillé en Vliegen maakten als duo hun debuut in Parijs. Vliegen was vorige editie wel al aan zet, aan de zijde van Mikhail Kukushkin uit Kazachstan. Zij haalden toen de kwartfinales. Ook in de net afgelopen US Open strandden de twee in de kwartfinale.