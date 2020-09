Duitse arts in Operatie Aderlass bekent sporters van doping te hebben voorzien

Alessandro Petacchi, een van de bekendste namen in Operatie Aderlass. Foto: Photo News

De Duitse sportarts Mark Schmidt, spilfiguur in de bloeddopingzaak Operatie Aderlass, heeft voor een rechtbank in München bekend sinds 2012 sporters van doping te hebben voorzien. Volgens een door zijn advocaat voorgelezen verklaring ging het daarbij vooral om wintersporters en wielrenners.

De dokter gaf daarbij aan nooit uit te zijn geweest op persoonlijk gewin. Hij zegt bovendien nooit de gezondheid van de betreffende atleten in gevaar te hebben gebracht.

Schmidt wordt in maar liefst 150 gevallen verdacht van het verstrekken van verboden middelen. Hij werd in 2019 na huiszoekingen in zijn woonplaats Erfurt aangehouden. Hij zou een dopingnetwerk opgezet hebben waarbij zeker 23 atleten uit verschillende sporten betrokken zijn, waaronder acht (ex-)renners: Stefan Denifl, Georg Preidler, Alessandro Petacchi, Danilo Hondo, Kristijan Koren, Borut Bozic, Kristijan Durasek en Pirmin Lang. Allen werden ze gestraft.