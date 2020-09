Dag 2 in zaak-Nicky Verstappen: confrontatie met veel DNA, maar Brech zwijgt weer

Daar waar Jos Brech maandag iedereen verraste met een verklaring, houdt hij een dag later weer zijn mond. Ook als de rechtbank hem confronteert met vele vragen over het DNA dat is aangetroffen op de kleding van Nicky Verstappen die volgens het OM door Brech is ontvoerd, misbruikt en gedood. Een 3D-model van Nicky’s onderbroek werd gepresenteerd.