Franse president Macron belooft oppositieleider Wit-Rusland te bemiddelen

De Franse president Emmanuel Macron heeft dinsdag tijdens een ontmoeting met de Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja beloofd te helpen bemiddelen in de Wit-Russische politieke crisis. Macron sprak Tichanovskaja in de Litouwse hoofdstad Vilnius. “We zullen ons best doen om als Europeanen te helpen bemiddelen”, zei Macron.