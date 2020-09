Drie op de tien Belgische 15-jarigen moest al jaar zittenblijven

Drie op de tien 15-jarigen in ons land zijn in hun schoolcarrière al eens moeten zittenblijven. Dat blijkt uit het jongste PISA-onderzoek van de OESO, dat dinsdag wordt voorgesteld. Dat cijfer is drie keer zo hoog dan het gemiddelde in de landen waarover het rapport gaat. De OESO, wat staat voor Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, is een samenwerkingsverband van 37 landen om sociaal en economisch beleid te bespreken, te bestuderen en te coördineren. Naar de PISA-rapporten wordt in de onderwijswereld altijd met bijzondere interesse uitgekeken.