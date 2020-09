Mathias Vergels over ‘verboden liefde’ met ‘Thuis’-collega: “Ik heb mijn vrouw en kind niet zomaar laten zitten voor een ander”

Acteurskoppel Mathias Vergels (26) en Lynn Van den Broeck (27) praten voor het eerst openlijk over hun verboden liefde. “Het waren heftige maanden want alles werd zwart-wit voorgesteld”, zegt Vergels’, die zijn vrouw en kind verliet voor Lynn. “Ik heb mijn gezin niet zomaar verlaten voor een ander.”

De huwelijksbreuk van Mathias Vergels en Julie liet zijn fans niet onberoerd en toen bleek dat de jonge vader een nieuwe relatie had met collega Lynn Van den Broeck was het hek helemaal van de dam. “Er is veel veranderd in mijn leven maar het was het allemaal waard”, zegt Vergels in ‘Dag Allemaal’. “Ik ben heus niet van de ene vrouw naar de andere gefladderd. Het ging al een hele tijd slecht tussen Julie en mij: we zaten op een dood spoor.”