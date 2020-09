“Prinses Eugenie ziet af van koninklijke titel voor haar kindje”

Prinses Eugenie en haar man Jack Brooksbank zouden naar verluidt niet willen dat hun zoon of dochter een koninklijke titel krijgt. Het koppel maakte afgelopen week bekend begin 2021 een eerste kind te zullen verwelkomen.

De Britse prinses Eugenie (30) en haar man Jack Brooksbank (34) worden binnenkort ouders van hun eerste kindje. Dat kondigde het paleis vorige week aan op sociale media. Maar net zoals bij prins Harry en Meghan Markle en hun zoontje Archie zou het koppel niet willen dat hun zoon of dochter een koninklijke titel krijgt.

“Zelfs als koningin Elizabeth hen een titel aanbiedt als geschenk, dan zien Eugenie en Jack daar naar alle waarschijnlijkheid vanaf”, laat een bron aan Vanity Fair weten. “Eugenie weet als geen ander dat het dragen van een titel zowel een zegen als een vloek kan zijn. Jack en zij willen dat hun kind een zo normaal mogelijk leven krijgt en later gewoon gaat werken om zijn of haar eigen geld te verdienen. Ze geven niet veel om titels, hun grootste belang is dat hun kind gezond en gelukkig opgroeit.”