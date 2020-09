243 leerlingen krijgen leuke belevingsloop voor de voeten

Heers - De sportdienst organiseerde vorige week voor de tweede keer een ‘belevingsrun’ voor alle leerlingen van de Heerse basisscholen.

“Dit kadert binnen de Vlaamse loopweek voor scholen, een initiatief van MOEV en Sport Vlaanderen”, vertelt Katleen Houben van de sportdienst. “Sinds vorig jaar zijn we afgestapt van onze klassieke scholenveldloop. Sommige kinderen kregen door het competitie-element stress om te komen lopen. Nu leggen we de nadruk op de sportbeleving, met toegankelijke loopvormen en een gevarieerd hindernissenparcours. Door corona is de planning wel gewijzigd en hebben we ervoor moeten zorgen dat de leerlingen per school niet gemengd werden.” In en rond zaal De Bammerd moesten de 243 leerlingen van Kers & Pit en De Bilter samen met hun klasgenoten verschillende obstakels overwinnen, zoals houtblokken en een touwen- en evenwichtsparcours. “Ze liepen niet meer om ter snelst, samen starten én finishen was nu het motto. Er waren ook geen medailles meer voor de eerste drie, de hele klas kreeg een leuk aandenken omdat ze de uitdaging wilden aangaan. Het is belangrijk dat kinderen plezier hebben in het lopen én goesting krijgen om te blijven lopen”, zo luidt het.

FrMi