Modemuseum Hasselt grasduint in eigen collectie voor nieuwe expo

He Modemuseum in Hasselt opent op 1 oktober opnieuw de deuren met een nieuwe tentoonstelling die de naam DRESS.CODE. kreeg. Om de collectie samen te stellen, werd in het eigen, rijkgevulde archief gedoken.

In het Modemuseum Hasselt loopt van 1 oktober tot 9 mei 2021 de expo DRESS.CODE. Daarvoor dook het museum in het eigen archief dat 18.000 stuks telt. Daaruit werden er 170 geselecteerd. Aan de hand van vijf thema’s of codes (vorm, stof, vanitas, identiteit en verhalen) worden objecten ontleed en worden persoonlijke, vaak verborgen verhalen rond schoonheid, hoop, zelfvertrouwen, klasse en levensstijl gebracht.

De tentoonstelling wisselt talloze anonieme stukken af met iconische objecten van designers en modehuizen zoals Comme des Garçons, Raf Simons, Alexander McQueen en Yves Saint Laurent, maar met ook items die toebehoren aan belangrijke Belgische families. Verder worden enkele recente aanwinsten voor het eerst tentoongesteld. Het moet een inspirerende expo worden die je ongetwijfeld ook inzicht geeft in je eigen dresscode.

Margiela als rode draad

“Anonieme en iconische objecten worden op eenzelfde manier gelezen en geïnterpreteerd, en ondersteunen elkaar in het parcours. De conceptuele mode van Martin Margiela loopt als een rode draad door de tentoonstelling en laat ons nadenken over allerhande begrippen die er aan bod komen”, zegt directeur Karolien De Clippel. “Veel van Margiela’s grondstoffen voor de Artisanal’collectie zijn afgedankte objecten zonder veel waarde, maar worden door het atelier omgevormd tot unieke items die felbegeerd zijn door de fashion insiders. Margiela doet ons nadenken over hoe wij waarde toekennen aan materiaal.”

Foto: Boumedienne Belbachir/Modemuseum Hasselt

Foto: Boumedienne Belbachir/Modemuseum Hasselt