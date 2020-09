Een nieuw televisieprogramma, een eindejaarsconference in de steigers en een pracht van een dochter en toch worstelt stand-upcomedian Kamal Kharmach nog met een ding: zijn gewicht. “Ik ben te dik om mijn dochter in slaap te wiegen. Daar voel ik me enorm schuldig over”, zegt Kharmach in ‘Dag Allemaal’.