Kate Middleton en prins William delen nieuwe foto’s van hun gezin

Prins William en Kate Middleton hebben enkele nieuwe foto’s vrijgegeven van hun kinderen George, Charlotte en Louis. Het gaat om beelden die werden gemaakt tijdens hun ontmoeting met Sir David Attenborough in de tuinen van Kensington Palace.

De bekende natuurdocumentairemaker Sir David Attenborough was afgelopen week te gast in de tuinen van Kensington Palace om er zijn nieuwste film David Attenborough: A Life On Our Planet voor te stellen in de openlucht. Niet alleen prins William en Kate Middleton waren van de partij, maar ook hun drie kinderen mochten de bekende Brit ontmoeten. De zevenjarige George kreeg zelfs een fossiele haaientand van de man.

Kensington Palace is de vaste residentie van het gezin. De voorbije maanden brachten ze wel veel tijd in quarantaine door in Anmer Hall in Norfolk. Maar omdat George en Charlotte opnieuw naar school moesten, trok het gezelschap weer richting Londen. Niet dat prins William daar tegenop zag. “Ik denk dat elke ouder een zucht van verlichting slaat dat school opnieuw begonnen is. Het was een fantastische tijd, maar het waren ook vijf bijzonder lange maanden”, grapte hij onlangs nog.