Reuzenschildpadden uitgezet op Galapagoseiland San Cristobal

Een groep van 36 reuzenschildpadden is als onderdeel van een conservatieprogramma uitgezet op het eiland San Cristobal, onderdeel van de Galapagosarchipel, waar de soort Chelonoidis chathamensis een van de 15 inheemse schildpaddensoorten is. De eilandengroep heeft een totale schildpaddenpopulatie van naar schatting 6.700 stuks, aldus het Nationaal Park Galapagos.

“De wetenschappelijke informatie die we over deze schildpadden hebben, bevestigt dat ze in goede gezondheid verkeren, met een goede populatiestructuur die hun voortbestaan garandeert”, aldus parkdirecteur ...