James Cooke werkt aan programma over gezinsleden in de gevangenis

Eind vorig jaar kondigde hij al aan dat hij Leef! zou maken, een docureeks over mensen die de dood in de ogen kijken. Maar intussen werkt James Cooke (35) ook al enkele maanden aan Thuis achter tralies, een programma over gezinsleden die een straf uitzitten in de gevangenis. Hij doet dat met Dedsit, het productiehuis waar hij samen met Gert Verhulst mede-eigenaar van is.