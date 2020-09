Grondverbeteringswerken laten bomen groeien

Beringen - Stad Beringen voert grondverbeteringswerken uit om de groei van bomen ten goede te komen. “Niet elke ondergrond biedt aan bomen evenveel kansen om te groeien. Met het oog op de klimaatverandering moeten bomen nu ook tegen verschillende weersomstandigheden bestand zijn. Deze grondverbeteringswerken zorgen voor een hogere vitaliteit van onze bomen”, licht schepen van groen Jean Vanhees toe.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een boom met groeiproblemen te maken krijgt. Een verdichte bodem bijvoorbeeld kan ervoor zorgen dat de boom tot groeistilstand komt. Daarnaast kan een bodem te veel vocht opnemen, waardoor het water geen weg meer weet en de boom uiteindelijk verdrinkt. Ook te weinig voeding kan een reden zijn waarom een boom niet goed groeit.

“In stad Beringen willen we dit voorkomen. Daarom investeren we in het verrijken van de bodem”, vertelt schepen van groen Jean Vanhees. Het verrijken van de bodem gebeurt door met lucht onder hoge druk scheuren te maken in de ondergrond. Deze scheuren worden dan opgevuld met een product voor de verbetering van de grondstructuur, waardoor water én lucht vastgehouden worden naargelang de behoefte van de boom. Daarnaast wordt extra voeding aan de boom gegeven door het mengen van compost en wortelschimmel. Deze schimmel leeft samen met de boom en zorgt voor een betere wortelopname.