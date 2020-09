Taarten en broden leren bakken in Hogevijf Banneux

Banneux

Hasselt - In het dienstencentrum Hogevijf Banneuxwijk worden dagelijks lessen en workshops georganiseerd die voor iedereen toegankelijk zijn. Wij stapten vorige dinsdag de keuken in waar vier dames leerden kersentaarten en moutbrood bakken.

Het Lokaal Dienstencentrum is een open huis waar iedereen terecht kan voor informatie, ontspanning, vorming, recreatie en ontmoeting. Er worden door tientallen vrijwilligers taal-, bak-, yoga- computer- en fotografiecursusen gegeven. Het centrum mag daarvoor rekenen op vele vrijwilligers die hun kennis en kunde graag delen. In de keuken troffen we Peter Konix aan die de workshop ‘Bakken’ leidt. Eerst heeft hij, samen met de cursisten, het moutbrooddeeg gekneed en terwijl dat ligt te rijzen gaat het vijftal aan de slag om kersentaarten te bakken. Samen met vier cursisten is Peter druk bezig om alles stap-voor-stap tot een mooi en lekker resultaat te leiden.

Om te mogen meebakken betalen de cursisten 8 euro. Ze brengen hun eigen bakgerief mee. Peter zorgt met het inschrijvingsgeld voor de ingrediënten maar de resultaten nemen de deelnemers wijselijk mee naar huis.

De bakworkshops worden over 6 lessen verdeeld. Iedereen mag inschrijven voor één of meerdere lessen. Zo kunnen ze aan de slag om pompoenpittenbrood, kattentongen, knobbeltjestaart, kramiek, appelflappen, kokostaart, mikkemannen en speculaas te leren bakken. U vindt alle info op https://www.hasselt.be/nl/lokaal-dienstencentrum of 011 88 83 83