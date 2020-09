Pasar Lanaken op dauwwandeling

Lanaken - Op zaterdag 26 september trokken we met een 40-tal Pasarleden naar Maasmechelen.

Onder leiding van deskundige rangers maakten we een mooie wandeling in het Nationaal Park Hoge Kempen. De weergoden waren ons gunstig gezind en de natuur was prachtig: dauw, rijm en nevel schitterden in de ochtendzon. Ook de deskundige uitleg van de rangers werd zeer gesmaakt. Na de wandeling werd afgesloten in brasserie De Salamander met een stevig ontbijt: verschillende soorten brood, spek en eieren en liters koffie. Dank aan de rangers en de uitbaters van de brasserie, zonder hen hadden we dit niet coronaproof kunnen doen.