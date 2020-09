Beringen - Een geslaagde openingsavond voor de leden van Markant Beringen.

De locatie was coronaproof, de voordracht over ‘Vriendschap in tijden van eenzaamheid’ door journaliste Selma Franssen was heel toepasselijk, maar vooral de gezellige babbel met markantvriendinnen deed deugd.

De start is gegeven voor een boeiend markantjaar.