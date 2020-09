Levensloop Maaseik is er klaar voor

Maaseik - Het coronavirus zorgde ervoor dat in Neeroeteren dit jaar geen Levensloop kon doorgaan. Maaseik was niet alleen. Op andere plaatsen in Vlaanderen vond ook geen Levensloop plaats. Hierdoor dreigen 11 beloftevolle onderzoeksprojecten verloren te gaan. Met de Tour of Hope wil de Stichting tegen Kanker dit tegengaan en Levensloop Maaseik doet mee op een bijzondere manier.

Tour op Hope start op donderdag 1 oktober 2020 en loopt tot en met zaterdag 24 oktober 2020. Bewegen om ons niet in slaap te laten wiegen door kanker, blijft de boodschap. Daarnaast is er veel aandacht voor de Vechters (personen getroffen door kanker en hun naasten) en er wordt geld ingezameld voor waardevolle onderzoeken. Normaal beslaat Levensloop 24 uur en dat worden nu 24 dagen waarin deelnemers op eigen tempo en naar believen kunnen wandelen, lopen en/of fietsen. Het comité in Maaseik doet een oproep naar iedereen. Schrijf je in als vechter of als deelnemer. Want samen maken wij het verschil! Levensloop Maaseik, koppelt een extra dimensie aan het bijzonder gebeuren. Het comité, de Vechters en deelnemende teams, gaan rock-painten. Maaskeien worden voorzien van afbeeldingen en spreuken waarna de geverfde steentjes op het einde van de Tour of Hope een vaste plek krijgen als aandenken op het grondgebied van Maaseik. Inschrijven kan via de website van levensloop.be/tour-of-hope en door te kiezen voor het team van Maaseik.