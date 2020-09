Mike wordt erkend als ‘s werelds grootste moderne ontdekkingsreiziger. Van het solo en zonder ondersteuning zwemmen in de Amazone tot een niet-gemotoriseerde zeiltocht op de evenaar tot het beklimmen van vierduizend meter hoge bergtoppen. Mike’s lijst van prestaties als ontdekkingsreiziger is ongeëvenaard. Tijdens zijn laatste expeditie, nabij Spitsbergen, in de Noordelijke Ijszee, besloot hij een ijsberg te beklimmen, die omsloeg, terwijl hij er nog bovenop stond.