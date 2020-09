Liverpool haalt achterstand op tegen Arsenal en blijft foutloos in Premier League

Liverpool heeft maandag de Engelse topper tegen Arsenal met 3-1 gewonnen. Andy Robertson maakte met een doelpunt zijn vroege foutje dat tot de 0-1 leidde goed, bij de bezoekers groeide Alexandre Lacazette ondanks een goal uit tot de antiheld. Kampioen Liverpool blijft op kop.

De match begon meteen met een discutabele fase: al na enkele minuten plantte Liverpool-aanvaller Sadio Mané zijn elleboog hard in het gezicht van Arsenal-verdediger Kieran Tierney. Opzettelijk, zo leek het op de beelden, maar de Senegalees kwam weg met geel.

Ook al was het de thuisploeg, waar Divock Origi de hele match op de bank zou blijven, dat de teugels resoluut in handen nam, toch was het Arsenal dat het eerst kon scoren. The Gunners presenteerden zich, anders dan voorgaande jaren, als een stevig blok en profiteerden van een fausse queue van Liverpool-verdediger Andy Robertson. De Schot wilde een lage voorzet in de eigen zestien ontzetten, maar miste zijn trap compleet en gaf zo de ideale assist voor Alexandre Lacazette. Ook de Fransman schampte zijn volley, maar doordat Liverpool-doelman Alisson al was neergegaan botste de bal nog over zijn hoofd.

Robertson wordt nog de held, Lacazette de antiheld

Tien minuten later had Liverpool de zaken echter al rechtgezet. Eerst stond Sadio Mané op de goeie plaats om de rebound binnen te duwen na een knappe actie van Mo Salah, daarna combineerden de twee backs voor de 2-1. Een zwieper van Trent Alexander-Arnold belandde aan de tweede paal bij Robertson, die zijn foutje van bij de openingstreffer meteen rechtzette.

En wie zette de 1?-1? op het bord? ?? pic.twitter.com/XKdzKKIDDF — Play Sports (@playsports) September 28, 2020

Een dominant Liverpool bleek achteraan wel kwetsbaar. Na rust omzeilde Lacazette tot twee keer toe de buitenspel. Maar alleen voor Alisson besloot de Fransman eerst met een te nonchalant lobje en daarna knalde hij op de prima uitgekomen Braziliaanse doelman. Ondanks zijn goal droop Lacazette zo een kwartier voor tijd af als de antiheld. Zeker toen Diogo Jota, in de laatste tien minuten nog ingevallen, met een volley op een afvallende bal de 3-1 nog binnen trapte.

Door de zege komt Liverpool samen met Leicester en Everton op kop - de drie clubs tellen allen negen op negen. Arsenal blijft achter met zes op negen.