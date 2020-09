‘Brein’ achter helikopterontsnapping bezocht eerder die dag nog zijn vrouw in gevangenis

Brussel / Vorst -

De man die vrijdagnamiddag het plan opvatte om zijn vrouw per helikopter te bevrijden, zag haar diezelfde ochtend nog in de bezoekruimte van de gevangenis. De timing voor zijn waanzinnig ontsnappingsplan is opvallend, want hij had concreet zicht op intiem bezoek. “Ik moest vijf maanden wachten om haar een knuffel te geven”, verklaart ‘brein’ Mike Gielen (24) in een tv-fragment.