Hongkong verbiedt manifestaties op 1 oktober

De autoriteiten van Hongkong hebben maandag een democratie-activistengroep verboden om een demonstratie te houden op 1 oktober, de verjaardag van de oprichting van de Volksrepubliek China. In China is de dag een officiële feestdag en gemarkeerd met zorgvuldig georchestreerde vieringen, maar in Hongkong is het een dag van bezorgdheid geworden voor degenen die zich zorgen maken over de toegenomen controle van Peking over dit gebied.