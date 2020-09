Mathieu Terryn trakteert op kookboek over ‘vettige fret’

Mathieu Terryn (26), de frontman van de Vlaamse groep Bazart, brengt komende zaterdag zijn eerste kookboek uit. Geen standaardwerk met klassieke recepten, noch een culinaire bijbel die groen ziet van het gezondheidsadvies, wel een “Pamflet over vettige fret”.

Terryn is al sinds jaar en dag liefhebber van croque monsieurs en aanverwanten. Tijdens de afgelopen coronalockdown schakelde hij een versnelling hoger met zijn liefde voor de snelle, vette hap. Op Instagram postte hij bijna elke dag een nieuwe, vaak zelfbedachte variant van de croque onder de hashtag #CroqueMeThieu. In augustus koppelde hij daar ook nog eens een actie voor de goede zaak aan. Hij bracht rosé in blik op de markt en verkocht die ten voordele van het Live2020-fonds dat de zwaar getroffen muzieksector ondersteunt.

Het boek dat als uitvloeisel van zijn croque monsieur-passie verschijnt, gaat Croquestar heten en zal een veertigtal recepten bevatten waarin zowat alles wat je tussen twee sneden brood kunt grillen een kans krijgt. Van kippenvleugels en witloof over bouletten tot kreeft. Terryns filosofie omtrent eten luidt dan ook even compact als eenvoudig: Everything I like fits between two slices of bread.

Croque à la Mathieu. Foto: Instagram

In de marge vertelt de zanger van hits zoals Goud, Chaos en Maanlicht ook nog waar hij etensgewijs van houdt en waar hij een hekel aan heeft. Met ontbijt op bed doe je de man bijvoorbeeld geen plezier, met mooie foto’s van zijn ‘culinaire’ creaties dan weer wel. De foto’s in het boek werden gemaakt door Marie Wynants (26), Terryns vriendin met wie hij zich begin dit jaar verloofde.

Voeg aan dat alles nog enige dichterlijke vrijheid toe en u heeft het helemaal begrepen: Croquestar belooft een kookboek met een vettige knipoog te worden.

Croquestar is een uitgave van Borgerhoff & Lamberigts