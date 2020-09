Thomas Kaminski haalt Team van de Week in de Championship

Thomas Kaminski staat na een 0-4-zege met Blackburn Rovers op het veld van Derby County in het Team van de Week van de Championship. De Belgische doelman stapte eind vorige maand over van AA Gent naar de Engelse tweede klasse.

Kaminski werd in de Ghelamco Arena afgeserveerd na een fout op de openingsspeeldag tegen STVV (2-1-verlies). Zijn plaats werd vanaf de tweede speeldag ingenomen door concurrent Davy Roef, maar die ging uitgerekend dit weekend flagrant in de fout in de thuismatch tegen OH Leuven.

Kaminski staat na drie speeldagen zesde met Blackburn met een zes op negen. Op de openingsspeeldag werd nipt verloren van Bournemouth, daarna volgden twee ruime zeges: 5-0 tegen Wycombe en 0-4 tegen Derby County.