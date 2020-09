Papegaai verschrikt zich en gaat dan vliegen door het… hondenluik

Hasselt -

Hartzeer bij Fien Piccart uit de Tomstraat in Rapertingen want sinds enkele dagen is haar grijze roodstaart papegaai ‘Liloe’ vliegen. “Hij is al 3 jaar bij ons en nu is hij op één of andere manier geschrokken van de hond”, vertelt Fien die wat graag haar vogel zou terugvinden. “Met fruit, nootjes of wat zaadjes is hij misschien te lokken.”