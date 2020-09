Wim De Decker moet met AA Gent Odjidja en Yaremchuk missen tegen Dinamo Kiev: “Maar we zijn er mentaal klaar voor”

AA Gent geeft dinsdagavond een tweede keer het Oekraïense Dynamo Kiev partij in de play-offronde van de Champions League. Om een plaats in de groepsfase moeten de Gentenaars in de Oekraïense hoofdstad een 1-2 nederlaag uit de heenwedstrijd ophalen. Dat moet zonder kapitein Vadis Odjidja gebeuren. De middenvelder stapte maandagochtend niet mee op het vliegtuig.

“Onze kapitein heeft nog last aan de kuit”, verklaarde trainer Wim De Decker op een persconferentie in het Olimpiyskiy Stadion. “Het is een kwestie van dagen voor hij weer wedstrijdfit is, maar de wedstrijd van dinsdag komt dus te vroeg voor hem.”

Ook de Oekraïense spits Roman Yaremchuk bleef thuis. “Hij is aan de rug geblesseerd en kon daarom de verplaatsing niet maken. Jammer dat we hem moeten missen. Het zou een bijzondere match voor hem zijn, maar het zij zo.”

Sven Kums en Giorgi Chakvetadze zijn er wel bij in Oekraïne. “Zij staan dicht bij een terugkeer. Kums kan dinsdag al klaar zijn, we wachten af. En voor Chakvetadze geldt hetzelfde. Hij wordt beter en beter en hoopt te spelen. Samen met de medische staf volgen we het van dichtbij op.”

Dynamo is de Oekraïense vicekampioen en na vier speeldagen de huidige competitieleider. De Decker beseft dat zijn manschappen voor een lastige opdracht staan. “We zagen al in de heenwedstrijd dat Dynamo kwaliteiten heeft, maar we weten ook hoe we met hen moeten omgaan. We hebben een plan klaar en ook mentaal zijn we er klaar voor. Champions League is een droom voor de hele club, voor ons en voor de supporters. We gaan er alles doen om die droom te beleven. Met een gelijkspel zijn we niet tevreden. We komen naar hier om door te stoten, al wordt dat geen evidentie. Dynamo speelt in een laag blok en ze zullen hun voorsprong verdedigen. Wij moeten vooral snel spelen en beweging in ons spel brengen.”

Voor Igor Plastun wordt het een bijzondere wedstrijd. De 30-jarige verdediger van Gent werd in Kiev geboren. “Ik ben heel blij om in mijn thuisland te zijn, maar ik kijk vooral uit naar de wedstrijd. Het is een belangrijke partij. Dynamo verkeert in goede vorm, wij iets minder. We verloren de heenmatch en dit weekend volgde het verlies tegen OHL. Natuurlijk spreken we daarover in de kleedkamer, maar goede spelers laten slechte wedstrijden achter zich en kijken vooruit. De wedstrijd tegen Dynamo geeft ons de kans om de voorbije matchen achter ons te laten. We moeten er vol voor gaan!”