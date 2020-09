De corona-epidemie groeit momenteel sneller in Limburg dan in alle andere Vlaamse provincies.

Vorige week kwamen er 359 nieuwe besmettingen bij. Dat is een stijging met 34 procent. Toch blijft Limburg in verhouding met het aantal inwoners, het minst hard getroffen tijdens de tweede golf. In de rest van het land lijken we te evolueren naar een plateaufase. Het aantal coronabesmettingen blijft stijgen, maar de groei is duidelijk aan het vertragen.