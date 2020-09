David Goffin zakt naar plaats 13 op ATP-ranking

David Goffin verliest één plaats op de maandag gepubliceerde ATP-ranking. Hij is nu dertiende, en zijn vroegtijdige uitschakeling in de eerste ronde zondag op Roland-Garros is daar nog niet in meegerekend.

Vorig jaar bereikte Goffin nog de derde ronde op Roland-Garros, dus hij zal ongetwijfeld nog meer plaatsen verliezen. Na Goffin volgt de eerste Belg pas op plaats 163 met Kimmer Coppejans (-2). Ruben Bemelmans is 224e (-1). De gepensioneerde Steve Darcis is 261e (-2), Arthur De Greef 327e (-1).

In de top tien is er maar één wijziging. De Spanjaard Roberto Bautista Agut komt binnen op de tiende plaats. De Rus Andrey Rublev, die zaterdag nog het ATP-toernooi in Hamburg won, stijgt naar de twaalfde plaats, zijn hoogste ranking tot nu toe. Novak Djokovic bewaart als nummer een een ruime voorsprong op zijn dichtste belagers Rafael Nadal en Dominic Thiem. Roger Federer en Daniil Medvedev maken de top vijf compleet.