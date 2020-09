Ex-baas van modellenbureau Elite aangeklaagd voor verkrachting van minderjarige modellen

Hij was getrouwd met supermodel Linda Evangelista en de baas van één van ’s werelds bekendste modellenbureaus. Maar op zijn 70ste opent het Franse gerecht nu een onderzoek naar verkrachting van minderjarigen tegen Gérald Marie. Drie ex-modellen hebben klacht ingediend over feiten uit de jaren 80 en 90. Feiten waar ze vroeger ook al over gepraat hebben, maar die altijd werden weggewuifd.

“Wil je met me werken, dan moet je met me slapen.” Dat was tijdens zijn hoogdagen de filosofie van Gérald Marie, zo schreef de Amerikaanse journalist Michael Gross al in 1995 in een scherpe doorlichting ...