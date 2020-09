Diepenbeek / Lummen / Herk-de-Stad -

De politie LRH hield maandag snelheidscontroles in de Nieuwstraat in Diepenbeek, de Onze-Lieve-Vrouwstraat in Lummen en de Sint-Truidersteenweg in Herk-de-Stad. 217 van de 2.426 chauffeurs hielden zich niet aan de snelheid. Eén van hen reed zelfs met 112 km/uur door een zone 70.