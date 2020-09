Bomenkap aan Schulensbroek van start op 1 oktober

Herk-de-Stad / Lummen -

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) start donderdag 1 oktober met de werken in het kader van het project Life Delta in het Schulensbroek in Herk-de-Stad en Lummen. De tegenstanders van de vzw Bescherm Bomen en Natuur (BB&N) starten bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen een procedure van uiterst dringende noodzakelijkheid (UDN) tegen de werken.