Lummen / Hasselt -

Bij alcohol- en drugscontroles in de Gestelstraat in Lummen en de Kuringersteenweg en Luikersteenweg in Hasselt hebben afgelopen weekend 19 van de 543 bestuurders positief geblazen. Een van hen probeerde na de controle weer te vertrekken met zijn voertuig, dat daarom getakeld werd. Een andere bestuurster probeerde de controle te omzeilen.