Tien jassen en paraplu’s waar je in dit regenweer iets vrolijker van wordt

Nadat de eerste herfststorm over ons land waaide, valt de regen nu met bakken uit de lucht. Het contrast met het mooie nazomerweer is groot, maar met deze regenjassen en paraplu’s krijgen deze sombere dagen wat meer kleur.

Van een pastelkleurige regenjas kun je een echte eyecatcher maken als onderdeel van je herfstoutfit. Combineer met donkere stuks voor een groot contrast of waag je aan ton sur ton voor nog meer punch onder een grijs wolkendek.

Veel merken spelen in op de mode met waterafstotende versies van catwalktrends. In dat geval zit je deze herfst goed met een geruite jas à la Burberry. Nooit uit en meestal een voltreffer boven zwarte of bruine kleding: een exemplaar met dierenprint.

Toch niet echt een type dat regenjassen draagt, dan kun je alle kanten uit met een paraplu om je favoriete look droog te houden. Laat de zon schijnen in een model met gouden folie als binnenkant - altijd golden hour! - of houd een mooi herfsttafereeltje boven je hoofd. Een kleine selectie:

Regenjassen

Arket - 175 euro

Set - 520 euro (Zalando)

Becksöndergaard - 69 euro (Bijenkorf)

Zara - 39,95 euro

Stutterheim - 226,87 euro

Paraplu’s