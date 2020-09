Jaloerse man slaat vriendin meermaals in elkaar: “Ze droeg een diepe decolleté”

Een 35-jarige man uit Heusden-Zolder moet vrezen voor een opsluiting van twee jaar omdat hij zijn vriendin meermaals in elkaar sloeg en bedreigde met de dood. De man was ziekelijk jaloers en wilde zijn vriendin op die manier domineren. “Je hebt haar het leven zuur gemaakt”, zo sprak de Tongerse rechter.

De dertiger moest voor zeven feiten van geweld en bedreigingen in 2018 verschijnen voor de Tongerse rechter. De man was extreem jaloers en wilde zijn vriendin op die manier in het gareel laten lopen. ...