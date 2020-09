Grootste stijging van besmettingen in Limburg, maar cijfers alarmeren niet

Hasselt - In Limburg is het aantal besmettingen op een week tijd met 34 procent gestegen. Het gaat om de grootste stijging van alle Vlaamse provincies. Toch blijft Limburg in verhouding met het aantal inwoners het minst hard getroffen tijdens de tweede golf.

Na een daling van het aantal nieuwe besmettingen afgelopen vrijdag, wint het coronavirus voor de derde dag op rij aan kracht in Limburg. Volgens de jongste cijfers van Sciensano zijn er op weekbasis (week 18 tot 24 september) 359 nieuwe positieve gevallen in onze provincie. Dat zijn er 91 meer dan de week voordien, oftewel een toename van 34 procent. Het gaat om de grootste stijging van alle Vlaamse provincies, al hoeft dat niet alarmerend te zijn.

In verhouding met het aantal inwoners blijft Limburg van alle provincies het minst hard getroffen tijdens de tweede golf. Ook heeft Limburg nog altijd de laagste positiviteitsratio (het aantal positieve testen van alle uitgevoerde testen) van alle provincies. Van de 1.000 uitgevoerde testen in Limburg zijn er 23 positief. In Antwerpen zijn er dat 47 op 1.000, in Brussel 101 op 1.000. In Limburg worden momenteel Maasmechelen en Houthalen-Helchteren het zwaarst getroffen met elk 64 besmettingen op twee weken tijd. Vier gemeenten zijn in Limburg momenteel coronavrij. Het gaat om Heers, Herstappe, Kortessem en Nieuwerkerken.

Plateau

Over het hele land werden er tussen 18 en 24 september per dag gemiddeld 1.551 nieuwe besmettingen met het coronavirus geregistreerd. Dat zijn er nog 17 procent meer dan de week daarvoor. “Sinds een week zien we dat de toename van het aantal nieuwe besmettingen minder uitgesproken wordt, waardoor we mogelijk lijken te evolueren naar een plateaufase”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “Dat is een bemoedigend signaal en toont opnieuw aan dat we met z’n allen wel degelijk verschil kunnen maken. Laten we dan ook extra aandachtig blijven voor de gouden regels zodat we de stijgende curve effectief halt kunnen toeroepen.”

Het aantal Covid-patiënten in de ziekenhuizen blijft stijgen, maar er is nog geen sprake van een capaciteitsprobleem. Op dit moment verblijven 135 Covid-patiënten op een afdeling intensieve zorgen, terwijl er momenteel 300 bedden beschikbaar zijn voor Covid-patiënten. Dat aantal kan nog opgeschaald worden naar 2.000 bedden. In Limburg blijft het aantal Covid-patiënten relatief stabiel. In de zeven Limburgse ziekenhuizen liggen er nu 17 Covid-patiënten, van wie zes op intensieve. Jessa, het grootste ziekenhuis van Limburg, telt nu zes Covid-patiënten, van wie drie op intensieve.