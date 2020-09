Rihanna gaat nu ook ondergoed voor mannen ontwerpen

Rihanna zet haar veroveringstocht in de modewereld voort en zal nu met haar lingerielabel Savage x Fenty ook een collectie voor mannen uitbrengen. Ze werkt daarvoor samen met Christian Combs, de zoon van P. Diddy, die meteen ook het uithangbord wordt.

Rihanna ontwerpt voortaan ook ondergoed en loungewear voor mannen. Die eerste collectie van Savage x Fenty wordt begin oktober uitgebracht, maar de eerste beelden werden alvast op het grote publiek losgelaten. Model van dienst is rapper Christian Combs. De twee werkten ook samen aan de ontwerpen. Het gaat onder meer om een satijnen pyjama en boxershorts, al wordt wel benadrukt dat het gaat om genderfluïde creaties die zowel door mannen als vrouwen gedragen kunnen worden.

“Ik wou mannenkleding ontwerpen die door iedereen kan worden gedragen”, zegt Rihanna in een mededeling. “Toen Christian het tijdens mijn modeshow in 2019 geweldig deed, wist ik dat hij diegene zou worden waarmee ik zou samenwerken.” Ook de 22-jarige zoon van P. Diddy heeft niets dan lof voor Rihanna. “Het is een eer om met zo’n multigetalenteerd iemand te mogen samenwerken, die de kaart van de diversiteit trekt bij al haar Fenty-merken.”

De capsulecollectie zal vanaf 2 oktober beschikbaar zijn via de website van Savage x Fenty. De prijzen variëren tussen 11 en 60 euro.