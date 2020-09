Lydia Peeters opent spitsstrook Beringen-Lummen, ook richting Ham komt een spitsstrook

Beringen / Ham / Lummen -

Vlaams minister Lydia Peeters heeft vanmorgen officieel de eerste Limburgse spitsstroken, op de E313 tussen Beringen en Lummen geopend. De autosnelweg E313 krijgt ook tussen Beringen en Ham over een afstand van 13 kilometer een derde spitsstrook. De plannen, die de minister eerder al aankondigde in het TVL Nieuws, zitten in een vergevorderd stadium. Het geld is er, de vergunningsprocedure loopt. Midden oktober volgt de publieke consultatie en dan hoopt de minister dat de werken snel kunnen aanvatten. De E314 krijgt een derde rijstrook tussen Heusden-Zolder en Genk. Ook achter die plannen zet de minister vaart.