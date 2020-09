Filedruk op Vlaamse snelwegen helft lager dan vorig jaar

Tijdens de vierde week van september (21 tot en met 29 september) reed er op werkdagen op de Vlaamse snelwegen 11,8 procent minder autoverkeer dan vorig jaar in dezelfde week. Er was wel 1,5 procent meer vrachtverkeer. De filezwaarte op de Vlaamse snelwegen ligt nog altijd de helft lager dan gebruikelijk, zo meldt het Vlaams Verkeerscentrum maandag in het wekelijks rapport naar de impact van de coronapandemie.