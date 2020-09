Alaphilippe showt regenboogtrui woensdag niet in Waalse Pijl

Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step) verschijnt woensdag niet aan de start van de Waalse Pijl, zo maakte de Belgische WorldTour-formatie maandag bekend. Tim Declercq is zijn vervanger. De kersverse wereldkampioen legt zich volledig toe op Luik-Bastenaken-Luik van zondag.

De Fransman keerde maandagochtend terug naar Parijs, nadat hij een dag eerder met groot machtsvertoon de wereldtitel had veroverd in het Italiaanse Imola. Alaphilippe haalde het daar solo voor Wout van Aert (Jumbo-Visma).

De voorbije twee jaar was de Fransman telkens de sterkste op de Muur van Hoei, na vier zeges op rij van de Spanjaard Alejandro Valverde. Luik-Bastenaken-Luik won hij daarentegen nog nooit. De laatste Franse overwinning in Luik dateert al van 1980, toen Bernard Hinault in de sneeuw een memorabele editie won.