Gwyneth Paltrow is jarig en dat viert ze met naaktfoto

Afgelopen weekend mocht Gwyneth Paltrow 48 kaarsjes uitblazen en dat liet de Amerikaanse niet onopgemerkt voorbijgaan. Zo liet ze haar volgers meegenieten door een naaktfoto van zichzelf te delen op Instagram.

De actrice ging voor de foto naakt in haar tuin staan. “Vandaag draag ik enkel mijn geboortepakje”, schreef ze bij de pittige foto. En ondanks dat Paltrow er nog steeds schitterend uitziet, was niet iedereen opgezet met de actie. Dochter Apple was niet blij met het naaktbeeld van haar moeder en schreef in grote letters: MAMA onder de foto.

Het is niet de eerste keer dat dochter Apple mama op de vingers tikt. Vorig jaar deelde Paltrow een selfie van hen samen en toen reageerde Apple droog: “We hebben het hierover gehad: je mag niets posten zonder mijn toestemming.”