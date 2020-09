Competitiematch tussen Westerlo en Deinze wordt opnieuw uitgesteld

Het competitieduel tussen Westerlo en Deinze in de 1B Pro League van woensdag is op vraag van Westerlo en op basis van het COVID-19-protocol opnieuw uitgesteld.

Westerlo vroeg dit nieuwe uitstel aan omdat nog steeds meer dan 7 A-kernspelers positief testten op Covid-19. De nieuwe datum voor het duel wordt bepaald op vrijdag 2 oktober.

Het is al de tweede keer dat deze wedstrijd van de vierde speeldag uitgesteld moet worden. Eerder kon ook de wedstrijd tegen Club NXT niet plaatsvinden door het teveel aan besmettingen bij de Kempenaars.

De A-kern van Westerlo verblijft sinds vorige week woensdag en nog minstens tot en met dinsdag in quarantaine nadat bij twaalf personen een coronabesmetting werd vastgesteld. Komende zaterdag ontvangt Westerlo in principe RWDM, op de zesde speeldag in de tweede afdeling.