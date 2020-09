Virton moet nog enkele weken wachten op uitspraak in dossier over mogelijke 1B-licentie

Voetbalclub Excelsoir Virton moet minstens nog enkele weken wachten op een uitspraak van de Belgische Mededingingsautoriteit. De BMA zal vooreerst een nieuw college samenstellen om het dossier te behandelen, nadien kan het nog tot een maand duren vooraleer er een uitspraak is, zo vernam Belga bij BMA-voorzitter Jacques Steenbergen.

De hele zaak draait rond startrecht voor Virton in 1B, of niet. Alle instanties waren voordien van oordeel dat Virton geen recht had op een proflicentie en daarom teruggezet moest worden naar de tweede amateurklasse, wat ook zo gebeurde.

Vorige week vernietigde het Hof van Beroep van Brussel echter de beslissing van het college van de Belgische Mededingingsautoriteit om geen voorlopige maatregelen te nemen tegen de licentieweigering voor de Luxemburgers. Daardoor moet de zaak opnieuw voor de Mededingingsautoriteit komen, terwijl de competitie reeds weken geleden gestart is.