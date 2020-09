Crisiscentrum hoopt op "nieuw plateau"

De stijging van het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus is de voorbije week afgenomen. "We hopen daarom dat we naar een nieuw plateaufase gaan", zegt viroloog Steven Van Gucht van het crisiscentrum.

Tussen 18 en 24 september werden per dag gemiddeld 1.551 nieuwe besmettingen met het coronavirus geregistreerd. Dat zijn er nog 17 procent meer dan de zeven dagen ervoor, wat veel minder uitgesproken is dan een week geleden. "Dat is een bemoedigend signaal. Het toont aan dat iedereen het verschil kan maken. De sleutel ligt bij elk van ons. Laten we de gouden regels dan ook goed naleven", aldus Van Gucht

Yves Van Laethem van Sciensano gaf aan te hopen dat er na dat plateau zo snel mogelijk een daling volgt. Uit de cijfers blijkt alvast dat de dag met het grootste aantal besmettingen vorige maandag was, met 2.187 nieuwe gevallen. Sinds woensdag is er een daling merkbaar. Vanaf vrijdag zijn nog maar gedeeltelijke resultaten bekend.

Bij de kinderen onder de 10 jaar is er nu al een daling van het gemiddelde merkbaar. Bij die schoolgaande kinderen is er dus geen probleem, zegt Van Laethem. In de andere leeftijdscategorieën is er wel nog een stijging merkbaar. "Dat is in het bijzonder het geval bij de 70-plussers, waar de toename beduidend hoger ligt dan het nationaal gemiddelde", waarschuwt Van Gucht. Er is in die leeftijdscategorie sprake van een stijging van 42 procent.

Limburg is beste leerling

De stijging is wel nog in alle provincies merkbaar, maar verschil heel sterk: van 7 procent in Limburg tot 54 procent in Namen. In absolute cijfers zijn er meest besmettingen in het Brusselse gewest, "hoewel de snelheid van de toename ook hier lijkt af te nemen", aldus Van Gucht. "Het gaat om een stijging van 11 procent in vergelijking met de week ervoor. We komen van toenames van 75 procent. De stijgingscurve lijkt minder steil te gaan, ook in Brussel".

Toch blijft het percentage positieve tests er hoog. Van de vorige week afgelegde tests was gemiddeld zo’n 10 procent positief. Dat is twee keer meer dan het Belgisch gemiddelde, merkt Van Gucht op.