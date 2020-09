Mark Selby wint European Masters

Mark Selby heeft zondag in het Engelse Milton Keynes het European Masters snooker gewonnen. In een finale tegen zijn landgenoot Martin Gould trok de 37-jarige Engelsman met het kleinste verschil, 9-8, aan het langste eind.

Aanvankelijk leek het niet zo spannend te gaan worden. Met breaks van 130 en 96 nam Selby snel een 4-0 voorsprong, maar het vijfde frame gaf hij ondanks een 59 break uit handen. Gould won met breaks van 70, 131 en 94 ook nog de volgende vier spelletjes, voor 4-5. Vervolgens ging het tot het einde gelijk op. Selby liet nog breaks van 56, 113 en 72 noteren, Gould potte er van 65, 107 en 96 weg.

Voor drievoudig wereldkampioen Selby is het de achttiende rankingtitel. Daarmee komt hij op gelijke hoogte van Neil Robertson. Alleen Ronnie O’Sullivan (37), Stephen Hendry (36), John Higgins (30), Steve Davis (28) en Mark Williams (22) doen nog beter. De finale van het European Masters, dat in 2017 en 2018 nog in Lommel plaatsvond, speelde Selby voor het eerst.

Aan zijn zege in de seizoensopener hield Selby 80.000 pond (73.000 euro) over. Op de Order of Merit bracht hem dat geen progressie op. De voormalige nummer een van de wereld blijft de nummer vier, na Judd Trump, Ronnie O’Sullivan en Neil Robertson. Gould verdiende 35.000 pond (32.000 euro) en maakte wel een stevige sprong op de wereldranglijst: van 53 naar 36. Luca Brecel, in de zestiende finales uitgeschakeld, bleef status quo op 38.