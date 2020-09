KAART. Zowat het hele land kleurt bloedrood: bekijk hier hoe zwaar corona toeslaat in uw gemeente

De stijging van het aantal geregistreerde besmettingen is aan het vertragen, maar in grote delen van ons land kleurt de coronakaart bloedrood. Bekijk hieronder hoe zwaar uw gemeente getroffen is.

De kaart hieronder toont het aantal besmettingen per 100.000 inwoners per gemeente in de voorgaande twee weken: hoe roder, hoe meer geregistreerde besmettingen in de laatste 14 dagen. Het federaal gezondheidsinstituut Sciensano verspreidt sinds begin september niet langer cijfers over de laatste 7 dagen maar over de laatste 14 dagen. Dat zou een stabieler beeld geven.

Wat meteen opvalt is dat vooral onder de taalgrens een groot deel van ons land bloedrood kleurt. Vanuit de grootsteden Brussel en Luik verspreidt zich een grote olievlek. Meer nog: het Brussels Gewest staat in de toptien van zwaarst getroffen regio’s in Europa. Het moet enkel een aantal Franse gebieden, het grootstedelijk gebied Amsterdam en de Britse stad Liverpool laten voorgaan.