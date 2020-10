KAART. Bekijk hier het aantal besmettingen in uw gemeente

Het aantal coronabesmettingen, hospitalisaties en sterfgevallen zit de jongste tijd weer fors in de lift. Dat leert ook een blik op de coronakaart in ons land: de grote meerderheid van de gemeenten en steden kleuren donkerrood, met meer dan 200 besmettingen per 100.000 inwoners in de laatste 14 dagen.

De kaart hieronder toont het aantal besmettingen per 100.000 inwoners per gemeente in de voorgaande twee weken. Hoe roder de gemeente of stad kleurt, hoe meer geregistreerde besmettingen in de laatste 14 dagen. Die cijfers zijn afkomstig van het federaal gezondheidsinstituut Sciensano.

Een blik op de kaart leert vooral dat de situatie erg zorgwekkend is in Brussel, waar alle gemeenten rood kleuren. Koploper is Sint-Jans-Molenbeek, waar nu al 867 besmettingen vastgesteld worden per 100.000 inwoners. Het maakt de gemeente zelfs op Europees vlak een absolute hotspot. De cijfers tonen dat op dat moment haast alle deelgemeenten enorme stijgingen noteren. Experts zeggen niet toevallig al een hele tijd dat de Brusselse overheid veel te laat heeft gereageerd op de stijging en te lang laten begaan heeft.

Ook burgemeester in de Brusselse Rand maken zich zorgen. Gemeenten als Vilvoorde, Wemmel en Zaventem kleuren eveneens donkerrood. Zij stellen zich dan ook de vraag of zij hun cafés ook moeten sluiten, omdat Brussel slechts een paar straten weg is.

De situatie is ook steeds minder goed in Wallonië. Onder meer de provincie Luik scoort slecht. Opvallend daar is dat veel kleinere gemeenten, zoals Ouffe en Juprelle, erg veel besmettingen laten optekenen.