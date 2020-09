Harry en Meghan sluiten akkoord voor realityshow: “Hoe hypocriet”

Prins Harry en Meghan Markle zouden een deal gesloten hebben met Netflix voor een realityshow. Het zou wel gaan om een “smaakvolle” inkijk in hun leven. In de Britse pers wordt het koppel als hypocriet omschreven.

Prins Harry en Meghan Markle zouden akkoord gegaan zijn met een realityshow. Eerst werd gedacht dat ze voor hun Netflix-deal ter waarde van zo’n 130 miljoen euro enkel achter de camera zouden plaatsnemen, maar Meghan zou naar verluidt dan toch hebben besloten dat ze haar ware zelf aan de wereld wil tonen.

Het oorspronkelijke project van de Sussexes draaide rond hun goede doelen en via de televisieshow wilden ze iedereen kennis laten maken met bijzondere mensen en projecten. Maar het ziet er dus naar uit dat we finaal iets anders te zien zullen krijgen. Het koppel zal drie maanden lang worden gevolgd door een filmploeg. “Ze hadden dan misschien allemaal zweverige ideeën over het produceren van afleveringen over onder meer het milieu en armoede, maar Netflix wou waar voor zijn geld”, klinkt het bij een bron.

“Fascinerend”

Toch zal het niet meteen een realityshow worden zoals we die kennen van onder meer de Kardashians. “Het zal allemaal zeer smaakvol worden. Ze willen mensen een inkijk in hun leven geven en alle goede doelen waar ze zich voor inzetten. Het zal dus meer gaan over hun projecten dan over hoe het er achter gesloten deuren aan toegaat. Maar het zal nog altijd fascinerend om een glimp op te vangen van hun leven.”

Maar niet iedereen is even enthousiast. In de Britse pers worden Harry en Meghan neergesabeld en “hypocriet” genoemd. “Er werd ons op de mouw gespeld dat Harry en Meghan naar Californië zouden verhuizen om meer privacy te hebben, dus ik vind het allemaal maar hypocriet”, zegt Ingrid Seward van Majesty Magazine. “Dit is exact wat ze zeiden dat ze niet zouden doen. Begrijpen wie begrijpen kan.”